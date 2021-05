Floridia: “Più di 66 milioni per la digitalizzazione della scuola italiana” (Di lunedì 3 maggio 2021) La Sottosegretaria dell'istruzione Barbara Floridia (M5S) sul decreto di destinazione delle risorse del PNSD per la scuola digitale per l’anno 2021 sottolinea che queste risorse serviranno a dare un grande impulso all’innovazione e alla digitalizzazione della scuola italiana. Anche la Transizioneecologica ne beneficerà, essendo le due trasformazioni strettamente collegate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) La Sottosegretaria dell'istruzione Barbara(M5S) sul decreto di destinazione delle risorse del PNSD per ladigitale per l’anno 2021 sottolinea che queste risorse serviranno a dare un grande impulso all’innovazione e alla. Anche la Transizioneecologica ne beneficerà, essendo le due trasformazioni strettamente collegate. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Floridia Più Scuola, Barbara Floridia (M5S): l'istruzione infrastruttura culturale per l'innovazione La Sottosegretaria Floridia, con delega alla cittadinanza digitale, illustra in parte la destinazione dei fondi in questione: "La parte più importante delle risorse, 51,7 milioni di euro, servirà a ...

La Sottosegretaria, con delega alla cittadinanza digitale, illustra in parte la destinazione dei fondi in questione: "La parte più importante delle risorse, 51,7 milioni di euro, servirà a ..."