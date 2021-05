Florenzi: “Il City ha avuto molta fortuna all’andata. Domani proveremo a fare qualcosa di storico” (Di lunedì 3 maggio 2021) Alessandro Florenzi ha parlato ai canali ufficiale del Psg sulla partita di Domani contro il Manchester City, semifinale di ritorno di Champions League: “all’andata abbiamo fatto un primo tempo molto, molto buono, e nel secondo abbiamo perso un po’ il ritmo. Il loro gol, un po’ fortunato, ci ha tagliato le gambe e non abbiamo potuto giocare come volevamo. Hanno segnato un secondo gol, anche più fortunato del primo, ma nulla è ancora perduto. Abbiamo ancora possibilità di qualificarci. Se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo, possiamo batterli. Ovviamente dovremo farlo per 90 minuti. E non sarà facile. Ma siamo, secondo me, una squadra in grado di raggiungere questo tipo di risultati. Stiamo andando lì e non avremo nulla da perdere, quindi giocheremo al massimo”. Sulle ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Alessandroha parlato ai canali ufficiale del Psg sulla partita dicontro il Manchester, semifinale di ritorno di Champions League: “abbiamo fatto un primo tempo molto, molto buono, e nel secondo abbiamo perso un po’ il ritmo. Il loro gol, un po’to, ci ha tagliato le gambe e non abbiamo potuto giocare come volevamo. Hanno segnato un secondo gol, anche piùto del primo, ma nulla è ancora perduto. Abbiamo ancora possibilità di qualificarci. Se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo, possiamo batterli. Ovviamente dovremo farlo per 90 minuti. E non sarà facile. Ma siamo, secondo me, una squadra in grado di raggiungere questo tipo di risultati. Stiamo andando lì e non avremo nulla da perdere, quindi giocheremo al massimo”. Sulle ...

