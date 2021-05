Gazzetta_it : #sitting #Tokyo2020 Flavia Barigelli oltre la paralisi, verso Tokyo nel sitting volley -

Paralisi ostetrica significa perdita di mobilità e forza del braccio - nella fattispecie il sinistro - avvenuta in circostanze collegate al parto. Di certo, però,non ha perso quella voglia dentro che ti fa andare oltre. Lungo il viaggio della sua vita sta per arrivare una tappa da sogno: si chiama Tokyo. 'Con la Nazionale l'obiettivo più ...Questo l'elenco delle azzurre convocate: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa ASD);(A. S. D. ASTROLABIO 2000); ...La schiacciatrice azzurra, nata con danni al braccio sinistro per un problema durante il parto, pronta al viaggio olimpico con la Nazionale ...Dopo il precedente ritiro conclusosi domenica 11 aprile torna a radunarsi la nazionale femminile di sitting volley. Le azzurre di Amauri Ribeiro infatti si ritroveranno in collegiale a Pisa da giovedì ...