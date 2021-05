Fioretti | Fatta giustizia | spero che la sentenza possa salvare altre vite

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le parole di Francesca, ex compagna di Davide Astori, dopo lache ha condannato il medico Galanti a un anno di reclusione per la morte del giocatore

Le parole di Francesca, ex compagna di Davide Astori, dopo la sentenza che ha condannato il medico Galanti a un anno di reclusione per la morte del giocatore... 'Io sono molto felice e sono molto orgogliosa che finalmente sia statagiustizia a Davide. ... anche una sola', ha detto Francesca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...«Sono molto felice e orgogliosa che finalmente sia stata fatta giustizia a Davide anche se sono molto dispiaciuta perché a oggi avrebbe potuto essere qui con noi. Però ...Al medico sportivo del calciatore un anno e mezzo di condanna (ANSA) ...