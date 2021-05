Fiorentina, Vlahovic pensa al futuro: «Voglio arrivare lontano» (Di lunedì 3 maggio 2021) Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha commentato la doppietta realizzata in casa del Bologna Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha commentato la doppietta realizzata in casa del Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale viola. «Vorrei arrivare più lontano possibile, ma l’unica cosa che ripeto sempre è che conta la squadra e cosa possiamo fare, il resto se viene bene altrimenti è uguale. Siamo amareggiati, ieri potevamo portarla a casa ma il calcio è questo. Dobbiamo essere concentrati e ottenere più punti possibili nelle prossime partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Dusan, attaccante della, ha commentato la doppietta realizzata in casa del Bologna Dusan, attaccante della, ha commentato la doppietta realizzata in casa del Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale viola. «Vorreipiùpossibile, ma l’unica cosa che ripeto sempre è che conta la squadra e cosa possiamo fare, il resto se viene bene altrimenti è uguale. Siamo amareggiati, ieri potevamo portarla a casa ma il calcio è questo. Dobbiamo essere concentrati e ottenere più punti possibili nelle prossime partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

