Fiorentina, Vlahovic: "Che amarezza, potevamo vincere a Bologna"

Una sua doppietta non è bastata alla Fiorentina per portare a casa tre punti contro il Bologna e avvicinare la salvezza. I Viola, rimontati tre volte, non sono andati oltre il 3-3 al Dall'Ara e Dusan Vlahovic non nasconde la sua delusione. "C'e' tanta amarezza, potevamo portarla a casa. Ma il calcio e' questo, dobbiamo concentrarci ora sulle prossime partite e cercare di ottenere piu' punti possibili", le parole del centravanti serbo. "Quanti gol voglio fare ancora? Il piu' possibile, ma conta la squadra e dove puo' arrivare". Vlahovic si è dimostrato ancora una volta freddo dal dischetto. "Il mio segreto? Non c'e' qualcosa di particolare, penso solo che si debba andare sul dischetto decisi e sicuri di se stessi, se tiri bene e' difficile che il portiere possa pararlo", ha aggiunto.

