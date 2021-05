Fiorentina | tegola Ribery | salta la Lazio? – FOTO

(Di lunedì 3 maggio 2021)è stato vittima di un duro colpo al ginocchio durante il match tra Bologna ee ora è a rischio per la gara con larischia di perdere un importante protagonista. Il riferimento è a Frank, vittima di una forte contusione al ginocchio nel match di ieri contro il Bologna. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 DA VALUTARE – Il francese, che negli scorsi giorni è stato accostato ai biancocelesti, è rimasto in campo per 77 minuti, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca e abbandonare il terreno di gioco con una vistosa fasciatura al ginocchio, pubblicata anche da sua moglie sui social. Insomma, nei prossimi giorni le sue condizioni saranno da valutare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina tegola

Calcio News 24

