Fine vita: nel silenzio della politica, parola ai cittadini (Di lunedì 3 maggio 2021) “Davide avrebbe sorriso alla lettura della sentenza di assoluzione, proprio come ha sorriso prima di andarsene”. Così Mina Welby, subito dopo la decisione della Corte di Appello di Genova, ha ricordato Davide Trentini, il 53enne di Massa, malato di sclerosi multipla da 24 anni, che lei, insieme a Marco Cappato, nel 2017 aiutò a ricorrere al suicidio assistito in Svizzera. Dopo quattro anni e nove udienze, il 28 aprile i giudici di Genova hanno confermato la sentenza di assoluzione di primo grado: Cappato e Welby non sono punibili per aver aiutato Davide a porre Fine alle sue sofferenze, come lui stesso da tempo chiedeva. Oltre alla progressiva paralisi muscolare, nonostante i farmaci, i dolori di Davide erano diventati ormai insopportabili, gli spasmi fortissimi. Anche il semplice contatto con le lenzuola era diventato fonte di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) “Davide avrebbe sorriso alla letturasentenza di assoluzione, proprio come ha sorriso prima di andarsene”. Così Mina Welby, subito dopo la decisioneCorte di Appello di Genova, ha ricordato Davide Trentini, il 53enne di Massa, malato di sclerosi multipla da 24 anni, che lei, insieme a Marco Cappato, nel 2017 aiutò a ricorrere al suicidio assistito in Svizzera. Dopo quattro anni e nove udienze, il 28 aprile i giudici di Genova hanno confermato la sentenza di assoluzione di primo grado: Cappato e Welby non sono punibili per aver aiutato Davide a porrealle sue sofferenze, come lui stesso da tempo chiedeva. Oltre alla progressiva paralisi muscolare, nonostante i farmaci, i dolori di Davide erano diventati ormai insopportabili, gli spasmi fortissimi. Anche il semplice contatto con le lenzuola era diventato fonte di ...

