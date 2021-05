Fine della disumanità di Trump: le migranti separate dai figli potranno ricongiungersi (Di lunedì 3 maggio 2021) Un bel segnale dopo una presidenza segnata dalla disumanità dall'estremista di destra golpista, ossia Trump. Quattro madri provenienti dal Messico, dall'Honduras e dal Guatemala saranno riammesse ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 maggio 2021) Un bel segnale dopo una presidenza segnata dalladall'estremista di destra golpista, ossia. Quattro madri provenienti dal Messico, dall'Honduras e dal Guatemala saranno riammesse ...

PBPcalcio : Un #Marino (ds udinese) di fuoco a #Sky: “A fine p. tempo c’è stato un assalto da parte dei tesserati e dei dirigen… - ZZiliani : Alzi la mano chi non considera Pierpaolo #Marino, dirigente storico, una persona seria. Ebbene, Marino parla di “as… - AntoVitiello : Sul caso #Donnarumma parla #Maldini all'Ansa: 'Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congel… - Simone76229921 : @LucioMM1 @Scacciavillani @Curini “Fare soldi con gli imbecilli casi umani beoti disgraziati”, non importa il color… - fxsperati : @LaFrauMi1 Quanti ricordi ! Negli anni dell’immediato dopoguerra nel cortile della Milano Film si ballava con una o… -