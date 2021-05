Fine coprifuoco mai. Brusaferro (Iss): “Per riaprire bisogna prima vaccinare metà della popolazione” (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – Non se ne esce: ora che i numeri della pandemia sono in netto miglioramento il presidente dell’Iss e portavoce del Cts Silvio Brusaferro avverte che per riaprire bisogna aspettare di vaccinare più della metà della popolazione. “Fino a che non avremo vaccinato più di metà della popolazione”, dice, bisognerà “continuare ad adottare comportamenti di prudenza per non essere poi costretti ad adottare nuove misure restrittive”. Stessa solfa da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, secondo cui ”la situazione non è ancora sotto controllo” e occorre quindi non abbassare la guardia. Dal canto suo, il ministro del Turismo Massimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – Non se ne esce: ora che i numeripandemia sono in netto miglioramento il presidente dell’Iss e portavoce del Cts Silvioavverte che peraspettare dipiù. “Fino a che non avremo vaccinato più di”, dice, bisognerà “continuare ad adottare comportamenti di prudenza per non essere poi costretti ad adottare nuove misure restrittive”. Stessa solfa da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, secondo cui ”la situazione non è ancora sotto controllo” e occorre quindi non abbassare la guardia. Dal canto suo, il ministro del Turismo Massimo ...

silvia_sb_ : Scopro che il governo delle Isole Baleari (Mallorca, Ibiza e Formentera) ha chiesto a Madrid di poter mantenere il… - silvia_sb_ : I problemi del coprifuoco, della divisa del Gen. Figliuolo, del PNRR, dei vaccini. Eppure, dall’estero (non solo pe… - borghi_claudio : @Angela300564201 Abbiamo iniziato sin da subito a chiedere anche le aperture normali e la fine del coprifuoco. Non… - IlPrimatoN : Ora che contagi e ricoveri sono in calo, ecco perché secondo gli esperti non si può ancora riaprire #coprifuoco - LevanteBioStore : #Coprifuocoalle22 Ieri sera dopo mesi sono tornato al #cinema a vedere #Minari. Inizio ore 19:45 con fine proiezion… -