Filippo Magnini alla festa dell'Inter in piazza Duomo, la foto fa il pieno di insulti: costretto a rimuovere il post (Di lunedì 3 maggio 2021) Filippo Magnini insultato sui social dopo aver postato la foto in piazza Duomo a Milano per festeggiare lo scudetto dell'Inter. Il campione di nuoto, tifoso della squadra milanese non ha saputo resistere ed è sceso in piazza per festeggiare la vittoria della sua Inter, ma i suoi followers non hanno apprezzato il post sostenendo che il suo era un cattivo esempio. La folla per le strade di Milano rappresenta un altissimo rischio in questo momento di pandemia. Gli assembramenti di ieri potrebbero essere conseguenza di nuovi contagi e quindi di nuove chiudure regionali che metterebbero in ginocchio, ancora una volta l'economia della città e non solo.

