Filippi | “Saraniti ha lo spirito giusto | Silipo può risolvere le gare Teramo | playoff e futuro | dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il Palermo batte la Virtus Francavilla e chiude il campionato al 7° posto.Missione compiuta per il Palermo, che vince fuori casa 3-1 contro la Virtus Francavilla e sorpassa il Foggia al settimo posto, nell'ultimo match della regular season del campionato di Serie C. Un traguardo importante per la formazione rosanero che affronterà domenica ilal "Renzo Barbera" nel primo turno dei, avendo a disposizione 2 risultati utili su 3 in virtù del miglior piazzamento. A tracciare un bilancio della stagione della compagine siciliana all'indomani del match del "Giovanni Paolo II" è il tecnico del Palermo, Giacomo, intervenuto ai microfoni di "TRM" durante la trasmissione "Zona Vostra".“Le critiche della scorsa settimana? Contro la Cavese è stata fatta una prestazione mediocre, ma ieri la Cavese ha pareggiato con l’Avellino ...