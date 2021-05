Figliuolo: "Valutiamo AstraZeneca per gli under 60" (Di lunedì 3 maggio 2021) Si sta valutando di estendere AstraZeneca alla “classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa”. Così il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, all’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo acquatico a Roma. “I vaccini vanno impiegati tutti - ha sottolineato Figliuolo - AstraZeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Si sta valutando di estenderealla “classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa”. Così il Commissario per l’Emergenza, Francesco, all’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo acquatico a Roma. “I vaccini vanno impiegati tutti - ha sottolineatoè consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”.

