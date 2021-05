FIFA 22: cosa comporta la Super League Europea? (Di lunedì 3 maggio 2021) Il mondo del calcio è rimasto scioccato all’inizio di questo mese quando è stato annunciato un nuovo campionato. La Super League Europea, che sarà composta da 12 delle squadre più famose del mondo, ha fatto preoccupare un certo numero di fan su cosa questo potrebbe significare per la prossima FIFA. Ora, c’è una buona ragione per cui alcuni fan si chiedono come questi sviluppi influenzeranno il prossimo capitolo di FIFA, soprattutto pensando ai problemi di licenza che hanno causato non pochi malrumori per FIFA 21 di EA. Questo è il risultato di un accordo stipulato tra Konami e il club prima del rilascio di FIFA 21. Ora, con l’annuncio della Super League Europea, è molto probabile che ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) Il mondo del calcio è rimasto scioccato all’inizio di questo mese quando è stato annunciato un nuovo campionato. La, che sarà composta da 12 delle squadre più famose del mondo, ha fatto preoccupare un certo numero di fan suquesto potrebbe significare per la prossima. Ora, c’è una buona ragione per cui alcuni fan si chiedono come questi sviluppi influenzeranno il prossimo capitolo di, soprattutto pensando ai problemi di licenza che hanno causato non pochi malrumori per21 di EA. Questo è il risultato di un accordo stipulato tra Konami e il club prima del rilascio di21. Ora, con l’annuncio della, è molto probabile che ...

B_R_U_C_E__ : Ma veramente i milanisti stanno continuando a dire che abbiamo complessi di inferiorità perché nominiamo il Milan,… - psbrdx : @pollogrinitre @EASPORTSFIFA Ma poi in 3 anni non ho cacciato un euro in fifa points ma cosa pensano facendo così,… - AntonioRetni76 : RT @Tractor220510: INTERISTA ESCI PAZZO! E' UN GIORNO CHE NON VINCI UN CAZZO! STIPENDI! RATA HAKIMI! FORNITORI! FPF! LA UEFA E LA FIFA COSA… - Tractor220510 : INTERISTA ESCI PAZZO! E' UN GIORNO CHE NON VINCI UN CAZZO! STIPENDI! RATA HAKIMI! FORNITORI! FPF! LA UEFA E LA FIFA COSA FANNO? - Danila0909 : RT @l_honestly: A me sta cosa che noi la vittoria la dobbiamo meritare nettamente altrimenti tutta la squadra è una merda, non mi scende pr… -