FIFA 21: TOTS Saudi Pro League – Annunciato il Team Of The Season (Di lunedì 3 maggio 2021) Una nuova Squadra della stagione di FIFA 21 è stata annunciata da EA Sports. Il Team OF The Season della Saudi Pro League è ora disponibile nei pacchetti della popolare modalità FUT. Dal roster dei giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni nel corso della stagione della Saudi Pro League è stata stilata una lista da cui EA Sports ha selezionato una rosa di 11 calciatori. Inoltre durante la promo dedicata alle Squadre della Stagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series ...

