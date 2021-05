Festeggiamenti Inter, Gallera: "Bisognava studiare alternativa, mancata regia del Comune" (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano - Non si placano le polemiche sui Festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto dell'Inter. Per l'ex assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera "lasciare che le cose si sviluppassero così in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano - Non si placano le polemiche suiper il diciannovesimo scudetto dell'. Per l'ex assessore lombardo al Welfare Giulio"lasciare che le cose si sviluppassero così in ...

CB_Ignoranza : Festeggiamenti epici finiti male [?? @localteamtv] #Inter #Milano - myrtamerlino : Che l'#Inter potesse vincere lo #Scudetto si era capito da un mese, possibile non organizzare dei festeggiamenti ev… - repubblica : ?? Milano, la polizia interrompe i festeggiamenti in strada per lo scudetto all'Inter - infoitsport : Festeggiamenti dell'Inter, l'infettivologo Matteo Bassetti: 'Penso che sia una follia ma una follia che poteva esse… - FricoMannaro : @FuSignorina @hipsterdelcazzo Pensavo fosse ai festeggiamenti dell'Inter in Piazza Duomo. -