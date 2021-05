Festa Scudetto Inter: al vaglio della polizia otto tifosi nerazzurri (Di lunedì 3 maggio 2021) Festa Scudetto Inter: al vaglio della polizia la posizione di 8 tifosi nerazzurri. Il comunicato della questura di Milano Domenica c’è stata la Festa Scudetto dell’Inter e i tifosi nerazzurri si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano, con una folla stimata dalla questura di Milano di circa 30mila persone. L’assembramento creato a scatenato non poche polemiche e, secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, ci sarebbe stato anche un leggero tafferuglio. Ecco quanto sottolineato in questura, con la Digos starebbe vagliando la posizione di otto persone identificate dopo il lancio di bottiglie verso agenti in tenuta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021): alla posizione di 8. Il comunicatoquestura di Milano Domenica c’è stata ladell’e isi sono riuniti in Piazza Duomo a Milano, con una folla stimata dalla questura di Milano di circa 30mila persone. L’assembramento creato a scatenato non poche polemiche e, secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, ci sarebbe stato anche un leggero tafferuglio. Ecco quanto slineato in questura, con la Digos starebbe vagliando la posizione dipersone identificate dopo il lancio di bottiglie verso agenti in tenuta ...

