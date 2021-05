Ferrari acquista altre azioni proprie (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Ferrari ha comunicato di avere acquistato sul MTA, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie, dal 26 al 30 aprile 2021, un totale di 33.248 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 178,9782 euro, per un controvalore pari a 5.950.666,46 euro. Dall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 il corrispettivo totale investito è stato: • 34.593.609,69 euro per n. 199.037 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 2.829.445,63 USD (2.375.650,39 euro) per n. 13.558 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 30 aprile 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.125.106 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di avereto sul MTA, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di, dal 26 al 30 aprile 2021, un totale di 33.248ordinarie al prezzo medio unitario di 178,9782 euro, per un controvalore pari a 5.950.666,46 euro. Dall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto didell’11 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 il corrispettivo totale investito è stato: • 34.593.609,69 euro per n. 199.037ordinariete sul MTA• 2.829.445,63 USD (2.375.650,39 euro) per n. 13.558ordinariete sul NYSEAl 30 aprile 2021deteneva pertanto 9.125.106 ...

