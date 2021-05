Fedez per me se l’è presa con se stesso | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il Concerto del Primo maggio è stato fatto. Oltre ad aver riacceso le speranze del mondo della musica e dello spettacolo ci ricorderemo di questo evento per un altro fatto. Non tanto le parole di, abilissimo ad usare i social media, ma il festival dell’ipocrisia dell’ex premier Conte e del Movimento 5Stelle. Il Pd neanche c’è bisogno di nominarlo.ha denunciato giustamente il tentativo di censura da parte dei vertice di Rai 3. E subito dopo ha avuto la solidarietà di Conte e Di Maio. Ovviamente anche del fido Letta. Ma fermiamoci un attimo. Chi ha nominato tre anni fa i vertici della Rai? Ebbene sì, il primo governo Conte. Il governo gialloverde. Era il 26 luglio 2018 e il governo di super destra di Conte gridava vittoria per aver nominato ai vertici della Rai i propri uomini. “Con Salini e Foa garantiamo il rilancio della principale ...