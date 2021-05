Fedez non ha mai suscitato la mia simpatia, ma stavolta è stato un grande (Di lunedì 3 maggio 2021) Non ho mai provato una particolare simpatia per il rapper Fedez. La musica che produce non è quella che ascolto. Il suo look, come anche il registro comunicativo con cui ha costruito il proprio personaggio, non sono quelli che attraggono la mia attenzione. Della persona ovviamente non parlo, perché non lo conosco. D’altra parte non sono d’accordo, questa cosa è bene precisarla subito, neppure con chi ne sta facendo una sorta di “santificazione” tanto immediata quanto (temo) ipocrita. Santificazione in seguito all’impegno sociale che l’artista sta profondendo rispetto al disegno di legge Zan (volto a contrastare e sanzionare ogni forma di discriminazione e violenza per ragioni fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità). Intendiamoci: ritengo sacrosanta e non più rinviabile l’approvazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Non ho mai provato una particolareper il rapper. La musica che produce non è quella che ascolto. Il suo look, come anche il registro comunicativo con cui ha costruito il proprio personaggio, non sono quelli che attraggono la mia attenzione. Della persona ovviamente non parlo, perché non lo conosco. D’altra parte non sono d’accordo, questa cosa è bene precisarla subito, neppure con chi ne sta facendo una sorta di “santificazione” tanto immediata quanto (temo) ipocrita. Santificazione in seguito all’impegno sociale che l’artista sta profondendo rispetto al disegno di legge Zan (volto a contrastare e sanzionare ogni forma di discriminazione e violenza per ragioni fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità). Intendiamoci: ritengo sacrosanta e non più rinviabile l’approvazione di ...

Fedez : La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capita… - Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - sansa_voglia : @folkomrade Cioè Fedez che parla di salario minimo non avrebbe il minimo senso perché con la vita che conduce non h… - malubor1 : RT @DavelloStefano: Quanto è bello vedere gente che fino a ieri diceva “Non seguo la politica perché non ci capisco nulla” ed oggi, per un… -