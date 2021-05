Fedez | la sinistra appesa all’ideologo star

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. 01:15 “Ciclone” come dice Repubblica o “in Mala” come titola Sallusti. L’artista registra la telefonata con i vertici veltroniani della Rai accusandoli di censura, e poi dice sul placo quello che vuole. E comunque Ilaria Capitani, vicedirettore di Rai3, non ne esce affatto male secondo me. Insomma, in ogni caso, è stata una brutta pagina. 05:30 Conte dà ragione amentre Fico dice “basta con le lottizzazioni”. Che coraggio! 08:15 Ho adorato il monologo di Pio e Amedeo contro il politicamente corretto. 09:40 Per Polito,, può diventare il nuovo Grillo. 10:30 La Lucarelli smonta il suo impegno pro gay… 12:33 Michela Murgia come al solito ci capisce poco chiedendo le dimissioni dei vertici Rai. 13:45 Alessandro Banfi ricorda il libro di ...