Fedez: accusato di aver mentito sulla sua malattia | La replica è da applausi (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez, dopo il Concertone del 1 maggio e l’accusa alla Rai di censura, è nell’occhio del ciclone. Le polemiche intorno al suo discorso sono sempre più accese e i suoi avversari stanno facendo di tutto per screditarlo. Nelle ultime ore è stata ripresa una vecchia dichiarazione sulla sua malattia ed è stato accusato di mentire. Ecco cosa sta succedendo Fedez e l’accusa di aver mentito sulla sua patologiaFederico Lucia, in arte Fedez, è in questi ultimi giorni nell’occhio del ciclone per la sua accusa di censura di Rai 3 e per le sue dichiarazioni contro la Lega. Nelle ultime ore tante sono state le repliche contro il cantante, messe in atto dai suoi ‘avversari’ sia politici che non. L’artista però non si è tirato indietro e ha ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021), dopo il Concertone del 1 maggio e l’accusa alla Rai di censura, è nell’occhio del ciclone. Le polemiche intorno al suo discorso sono sempre più accese e i suoi avversari stanno facendo di tutto per screditarlo. Nelle ultime ore è stata ripresa una vecchia dichiarazionesuaed è statodi mentire. Ecco cosa sta succedendoe l’accusa disua patologiaFederico Lucia, in arte, è in questi ultimi giorni nell’occhio del ciclone per la sua accusa di censura di Rai 3 e per le sue dichiarazioni contro la Lega. Nelle ultime ore tante sono state le repliche contro il cantante, messe in atto dai suoi ‘avversari’ sia politici che non. L’artista però non si è tirato indietro e ha ...

