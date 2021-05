Federica Farinella | trovate altre ossa Il criminologo | Appartengono a lei

lavocediasti : Il weekend ha riportato alla luce nuovi resti di Federica Farinella. Cosa è davvero successo alla modella ritrovata… - mondofelice6 : RT @StampaAsti: Trovati nei boschi di Chiusano altri resti del corpo di Federica Farinella, scomparsa nel 2001 - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Federica Farinella: Altre ossa dove fu trovato il cranio, rinvenute durante nuove ricerche con un'unità cinofila svizz… - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Ritrovati altri reperti ossei nell’ astigiano probabilmente di Federica Farinella - quotidianopiem : Ritrovati altri reperti ossei nell’ astigiano probabilmente di Federica Farinella -

Hanno trovato altre ossa . E il criminologo Fabrizio Pace che guidava il gruppo di ricerca non ha dubbi: "Sono di. Escluderei assolutamente che appartengano a qualcun altro. Siamo in una zona talmente impervia, in un luogo talmente sconosciuto... Nulla mi porta a pensare da tecnico che ...Asti - Sono stati ritrovati sei reperti ossei, probabilmente appartenenti a, la modella di 30 anni scomparsa nel settembre del 2001 dalla casa del padre sul confine fra Chiusano e Montechiaro, in provincia di Asti. l resti sono stati recuperati dall'equipe ...Il padre di Federica: "Ho aiutato anche io nelle ricerche. Spero che il mistero si risolva, almeno mi metterò il cuore in pace" ...Federica Farinella aveva 30 anni quando, diciannove anni fa, scomparve nel nulla. Avvenente, piemontese di origini siciliane, si era trasferita a venticinque anni, sognando il successo, da Rivoli a Ro ...