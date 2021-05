Fatih Terim | l’irrefrenabile passione per il ‘Grande Fratello’ e quella rissa costatagli la panchina

(Di lunedì 3 maggio 2021) La storia di. L’allenatore turco, nato il 4 settembre del 1953, è uno dei personaggi più controversi dell’ultimo trentennio.è un profeta in patria, è visto come un “Dio”. Ha guidato la Nazionale turca alla prima storica qualificazione ai Campionati Europei nel 1996 e trascinata in semifinale nel 2008. In quest’ultimo caso venne proposta la costruzione di una statua in suo onore, ma l’Imperatore preferì far erigere una scuola per bambini in difficoltà. In realtàha sempre diviso i tifosi. C’è chi lo ama e chi lo contesta sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano e del personaggio. Un allenatore ambizioso, voglioso di vincere, un po’ il Mourinho turco.ha sempre detto che l’Italia è la sua seconda casa. Ma anche nel nostro Paese, i pareri sull’Imperatore ...

Commenta per primo Il centrocampista portoghese Gedson Fernandes , spiega A Bola , non sarà riscattato dal Galatasaray che lo ha preso in prestito dal Benfica :ha deciso insieme alla dirigenza che non confermerà il giocatore per il prossimo anno. Il classe '99 è stato seguito con forza dal Torino e dal Milan nel mercato di gennaio.... come comunicato in una nota dal club turco, c'è stato un violento impatto tra Radamel Falcao e il compagno di squadra Kerem Akturkoglu durante la sessione svolta agli ordini del tecnico...