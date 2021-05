Fast & Furious 9, ecco il nuovo trailer del film: anticipazioni, cast e dettagli (Di lunedì 3 maggio 2021) La Universal ha condiviso un nuovissimo trailer che ritrae alcune immagini del nono capitolo della saga di Fast & Furious. Il trailer non manca di mostrarci quei volti che hanno reso la saga famosa: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson e molti altri. Fast & Furious 9: un nuovo trailer è stato rilasciato. ecco tutti i dettagli L'ottavo capitolo era uscito nel lontano 2017; in Fast & Furious 9 continua la storia di Dominic Toretto (interpretato da Vin Diesel) e la sua famiglia mentre cercano di sfuggire dai loro nemici, tra cui il «fratellino» di Dominic, Jakob, interpretato dall'ex wrestler John Cena. Molte star ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021) La Universal ha condiviso un nuovissimoche ritrae alcune immagini del nono capitolo della saga di. Ilnon manca di mostrarci quei volti che hanno reso la saga famosa: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson e molti altri.9: unè stato rilasciato.tutti iL'ottavo capitolo era uscito nel lontano 2017; in9 continua la storia di Dominic Toretto (interpretato da Vin Diesel) e la sua famiglia mentre cercano di sfuggire dai loro nemici, tra cui il «fratellino» di Dominic, Jakob, interpretato dall'ex wrestler John Cena. Molte star ...

