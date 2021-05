Fabio Rovazzi carriera, vita privata e fidanzata: tutto sul cantante e youtuber italiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Fabio Rovazzi, pseudonimo di Fabio PiccolRovazzi è uno youtuber e cantante italiano. La carriera di Fabio inizia – e continua a proseguire – sui social. Poco più che ventenne infatti si è fatto conoscere sul web grazie al proprio canale YouTube, in cui carica video comici che diventano virali tramite Instagram e Facebook. La vita privata Fabio Rovazzi nasce il 18 gennaio del 1994 a Milano e cresce nel quartiere milanese di Lambrate. Rovazzi ha quindi 27 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Rovazzi è alto un metro e 68 centimetri e pesa appena 62 chili. La passione per la musica nasce in Rovazzi fin da ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021), pseudonimo diPiccolè uno. Ladiinizia – e continua a proseguire – sui social. Poco più che ventenne infatti si è fatto conoscere sul web grazie al proprio canale YouTube, in cui carica video comici che diventano virali tramite Instagram e Facebook. Lanasce il 18 gennaio del 1994 a Milano e cresce nel quartiere milanese di Lambrate.ha quindi 27 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno.è alto un metro e 68 centimetri e pesa appena 62 chili. La passione per la musica nasce infin da ...

