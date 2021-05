Fabiana Iacozzilli | le marionette raccontano la mia infanzia

(Di martedì 4 maggio 2021) Il Teatro India di Roma riparte da La classe, un «docupuppets» scritto e diretto da. Da stasera fino a domenica andranno in scena i compagni delle scuole elementari della regista-drammaturga romana sotto forma dimanovrate da Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco Meloni, Marta Meneghetti. Nello spettacolo l’io adulto e quello bambino si confrontano nel ridare vita ad un passato di violenza e repressione, in quell’istituto di suore rimasto indelebile nella mente degli scolari. Le voci … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

uozzart : Il Teatro di Roma torna in scena e riparte dal vivo da lunedì 3 maggio. Si parte con 'La metamorfosi' di Kafka, all… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabiana Iacozzilli

Il Manifesto

L'India riapre dal 4 al 9 maggio con 'La classe', di, che trasporta il pubblico nella dimensione fragile e spaesata dell'infanzia prendendo i contorni di un rito collettivo in ...Nell'ambito del Progetto Incroci, tra inclusione sociale, sensibilizzazione e ricerca, l'intervista in mediapartnership alla regista. Formazione per la regia. Perché sei diventata regista e qual è stato il tuo percorso di formazione che ti ha portato a questa scelta? Chi ha visto lo spettacolo La classe sa che ...Torna a grande richiesta a Roma al Teatro India, LA CLASSE di Fabiana Iacozzilli\|Cranpi, dal 4 al 9 maggio (ore 19.00, domenica ore 17.00). Nel 2019, lo spettacolo è stato vincit ...A La metamorfosi di Kafka, diretta da Giorgio Barberio Corsetti, spetta il compito di riaprire le porte del teatro Argentina - il 3 maggio 2021 (fino al 9 maggio) - riproponendo su un ...