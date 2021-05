F1, la Ferrari esce ridimensionata da Portimao. Brutta sberla alle ambizioni di Maranello (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel Gran Premio del Portogallo andato in scena ieri a Portimao, la Ferrari ha archiviato un risultato deludente, poiché Charles Leclerc si è dovuto accontentare della sesta posizione e Carlos Sainz è addirittura scivolato fuori dalla zona punti, concludendo undicesimo. Le ambizioni erano ben diverse, perché in terra lusitana la Scuderia di Maranello puntava a imporsi come terza forza in campo. Invece, ancora una volta, il Cavallino Rampante si è visto relegato a un ruolo più modesto. Qualcuno potrà obiettare che si è tornati al livello espresso in Bahrain, mentre Imola è stato un episodio favorito dalle condizioni meteo particolari. Vero, ma fino a un certo punto. In effetti Leclerc ha chiuso 6° proprio come a Sakhir, pagando 55 secondi a Lewis Hamilton anziché 59 come avvenuto in Medio Oriente. ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel Gran Premio del Portogallo andato in scena ieri a, laha archiviato un risultato deludente, poiché Charles Leclerc si è dovuto accontentare della sesta posizione e Carlos Sainz è addirittura scivolato fuori dalla zona punti, concludendo undicesimo. Leerano ben diverse, perché in terra lusitana la Scuderia dipuntava a imporsi come terza forza in campo. Invece, ancora una volta, il Cavallino Rampante si è visto relegato a un ruolo più modesto. Qualcuno potrà obiettare che si è tornati al livello espresso in Bahrain, mentre Imola è stato un episodio favorito dcondizioni meteo particolari. Vero, ma fino a un certo punto. In effetti Leclerc ha chiuso 6° proprio come a Sakhir, pagando 55 secondi a Lewis Hamilton anziché 59 come avvenuto in Medio Oriente. ...

