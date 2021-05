Eurozona | PMI manifatturiero registra nuovo record storico ad aprile

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – L’un’ottima crescita del settoread. Lo conferma l’ultimo report di Markit sui PMI, gli indici sulle aspettative dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere. L’indice PMI(nei dati finali per il mese) è stato indicato in crescita a 62,9 punti, rispetto ai 63,3 della stima preliminare e delle attese, e si confronta con i 62,5 punti del mese precedente. L’indicatore dello stato di salute del settoresi conferma dunque al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione. A livello nazionale, il PMI in Italia si è portato a 60,7 punti () dai 59,8 precedenti, risultando al di sotto dei 61 del ...

Avanza la crescita del settore manifatturiero ad aprile nella zona euro. Lo conferma l'ultimo report di Markit che indica l'indicemanifatturiero (nei dati finali per il mese) in crescita a 62,9 punti, rispetto ai 63,3 della stima preliminare e delle attese, e si confronta con i 62,5 punti del mese precedente. L'indicatore ......ell'ha registrato ad aprile un'altra prestazione strabiliante, con le condizioni operative in miglioramento ad un tasso che ha superato quello record di marzo. Ciò è segnalato dall'Indice®...L'Eurozona registra un'ottima crescita del settore manifatturiero ad aprile. Lo conferma l'ultimo report di Markit sui PMI, gli indici ...Dall'ultima indagine di Markit emerge che l'economia manifatturiera dell'eurozona ha registrato ad aprile un'altra prestazione strabiliante, con le condizioni operative in miglioramento ad un tasso ch ...