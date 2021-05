(Di lunedì 3 maggio 2021) Come annunciato nei giorni scorsi, sono iniziate le vaccinazioni ai calciatori della Nazionale di Mancini in vista dei campionati. Sono 28 gli azzurri cheoggi la somministrazione deltra Roma (11) e Milano (17). Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, allo Spallanzani di Roma sarebbe stato somministrato ilPfizer, che richiede il richiamo tra tre settimane. A Roma si sono vaccinati: Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli,, Di, Scamacca e Spinazzola L'articolo ilNapolista.

Questo pomeriggio i giocatori che faranno parte del gruppo Nazionale per glidi giugno sono ... quelli nella Capitale sono Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli,, Meret, Di ...... in vista dei campionatiche per l'Italia inizieranno a metà giugno a Roma: 28 il totale ... I vaccinati 'romani' sono Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli,, Meret, Di Lorenzo, ...Europei, Insigne, Meret, Di Lorenzo e Politano hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer avvenuta allo Spallanzani di Roma ..."Questa è l'occasione per ringraziare il governo per aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo" ha detto Gravina.