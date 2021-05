Europa League, finale di Danzica a porte aperte: fino a 9.500 spettatori, 25% capienza (Di lunedì 3 maggio 2021) La finale di Europa League sarà a porte aperte. Il 26 maggio a Danzica la sfida che mette in palio il trofeo verrà disputata con l’apertura al 25% dell’impianto polacco, dunque fino a 9.500 spettatori. La Uefa ha dato dunque contestualmente il via libera alla vendita dei biglietti. Le autorità sanitarie polacche hanno confermato la possibilità di far entrare i tifosi allo stadio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladisarà a. Il 26 maggio ala sfida che mette in palio il trofeo verrà disputata con l’apertura al 25% dell’impianto polacco, dunquea 9.500. La Uefa ha dato dunque contestualmente il via libera alla vendita dei biglietti. Le autorità sanitarie polacche hanno confermato la possibilità di far entrare i tifosi allo stadio. SportFace.

