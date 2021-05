Euro 2020, prima dose di vaccino per i giocatori della Nazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Euro 2020, giocatori della Nazionale pronti ad essere vaccinati. La prima dose è stata somministrata il 3 maggio. ROMA – Euro 2020, i giocatori della Nazionale saranno vaccinati completamente nelle prossime settimane. La prima dose ai 28 calciatori che potrebbero prendere alla competizione continentale è stata somministrata il 3 maggio e tra circa tre settimane i convocati si sottoporranno alla seconda iniezione. Una vaccinazione fortemente voluta dalla Figc per evitare possibili problemi durante la competizione. Escluso, al momento, lo staff di Roberto Mancini. Euro 2020, pronta la lista di Roberto ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021)pronti ad essere vaccinati. Laè stata somministrata il 3 maggio. ROMA –, isaranno vaccinati completamente nelle prossime settimane. Laai 28 calciatori che potrebbero prendere alla competizione continentale è stata somministrata il 3 maggio e tra circa tre settimane i convocati si sottoporranno alla seconda iniezione. Una vaccinazione fortemente voluta dalla Figc per evitare possibili problemi durante la competizione. Escluso, al momento, lo staff di Roberto Mancini., pronta la lista di Roberto ...

