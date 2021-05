Estate 2021 all'insegna del rischio lockdown, le regole per le vacanze (Di lunedì 3 maggio 2021) Come scrive Alessandro D'Amato su Today.i t, due esperti del calibro di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e Fabio Ciciliano del Comitato Tecnico Scientifico indicano la ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Come scrive Alessandro D'Amato su Today.i t, due esperti del calibro di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e Fabio Ciciliano del Comitato Tecnico Scientifico indicano la ...

a_padellaro : LETTA E I RISCHI RAGIONATI Enrico Letta al Messaggero: “Se sbagliamo il Primo maggio, richiudiamo e ci giochiamo l’… - La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Il precedente lockdown impedì irragionevolmente alle persone di andare in giro in b… - La7tv : #lariachetira @DavidParenzo vs @VittorioSgarbi: 'Il virus la scorsa estate non è sparito e a settembre è riesploso,… - PalermoToday : Mare inquinato da Vergine Maria alla Bandita: scattano i divieti di balneazione fino al 31 ottobre… - willerdino : RT @GenovaQuotidian: Toti, obiettivo 100 mila vaccini a settimana per finire entro l’estate -