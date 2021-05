«Esame da avvocato, il ruolo degli ispettori deve essere chiarito» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il consigliere Cnf Vincenzo Di Maggio auspica che la Commissione Centrale intervenga nel più breve tempo possibile e dirima dubbi e incertezze per gli esami A meno di un mese dall’inizio della prima prova per accedere alla professione forense, suscita in queste ore perplessità il ruolo che andranno a svolgere gli ispettori ministeriali. Nella previgente disciplina l’ispettore si recava nella sede di Corte d’Appello di destinazione e verificava la regolarità dello svolgimento degli esami sia durante gli scritti che gli orali. Faceva in modo, ad esempio, che non ci fossero violazioni gravi, quali il classico cellulare, e in quel caso riferiva al presidente della Commissione. Poi agli orali avrebbe potuto verificare presunte irregolarità da parte delle commissioni esaminatrici. Oggi, o meglio dal 20 ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Il consigliere Cnf Vincenzo Di Maggio auspica che la Commissione Centrale intervenga nel più breve tempo possibile e dirima dubbi e incertezze per gli esami A meno di un mese dall’inizio della prima prova per accedere alla professione forense, suscita in queste ore perplessità ilche andranno a svolgere gliministeriali. Nella previgente disciplina l’ispettore si recava nella sede di Corte d’Appello di destinazione e verificava la regolarità dello svolgimentoesami sia durante gli scritti che gli orali. Faceva in modo, ad esempio, che non ci fossero violazioni gravi, quali il classico cellulare, e in quel caso riferiva al presidente della Commissione. Poi agli orali avrebbe potuto verificare presunte irregolarità da parte delle commissioni esaminatrici. Oggi, o meglio dal 20 ...

