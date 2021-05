Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker: “A letto non rideva” (Di lunedì 3 maggio 2021) Eros Ramazzotti è finito nell’occhio del ciclone per una battuta fatta in merito alla sua ex moglie, Michelle Hunziker. Ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, Eros Ramazzotti si è lasciato sfuggire quello che per molti sarebbe stato uno scivolone in merito alla sua ex moglie, Michelle Hunziker. Il cantante è stato messo difronte alla gigantografia di una nota pubblicità fatta in passato dalla showgirl incentrata sul suo lato B, e a seguire Pio e Amedeo hanno iniziato a fargli delle domande “scomode” riguardanti la sua ex moglie: “Tutta Italia vuole sapere questa cosa da Michelle: perché ride sempre? Che ca*z c’ha da ridere?”, hanno chiesto i due, mentre Eros ha replicato: “Ma perché non lo chiedete a lei? A ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 3 maggio 2021)è finito nell’occhio del ciclone per una battuta fatta in merito alla sua ex moglie,. Ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera,si è lasciato sfuggire quello che per molti sarebbe stato uno scivolone in merito alla sua ex moglie,. Il cantante è stato messo difronte alla gigantografia di una nota pubblicità fatta in passato dalla showgirl incentrata sul suo lato B, e a seguire Pio e Amedeo hanno iniziato a fargli delle domande “scomode” riguardanti la sua ex moglie: “Tutta Italia vuole sapere questa cosa da: perché ride sempre? Che ca*z c’ha da ridere?”, hanno chiesto i due, mentreha replicato: “Ma perché non lo chiedete a lei? A ...

