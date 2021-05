Epic Games vs Apple in tribunale: la 'battaglia legale' ha inizio, ecco come seguirla (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi Apple e il creatore di Fortnite, Epic Games, si affrontano in tribunale con un caso che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra sviluppatori e l'app store di Apple. Il processo dovrebbe durare tre settimane e che si terrà a Oakland, in California, presieduto dal giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne González Rogers, con i testimoni che presenzieranno su Zoom. Il confronto tra Apple e il creatore di Fortnite risale all'estate scorsa, quando Epic Games ha accusato Google e la compagnia di Tim Cook di abuso di posizione dominante utilizzando il loro duopolio per stabilire tariffe abusive per gli sviluppatori che inseriscono le loro applicazioni nei negozi. La situazione si è complicata con Google e Apple che hanno ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggie il creatore di Fortnite,, si affrontano incon un caso che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra sviluppatori e l'app store di. Il processo dovrebbe durare tre settimane e che si terrà a Oakland, in California, presieduto dal giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne González Rogers, con i testimoni che presenzieranno su Zoom. Il confronto trae il creatore di Fortnite risale all'estate scorsa, quandoha accusato Google e la compagnia di Tim Cook di abuso di posizione dominante utilizzando il loro duopolio per stabilire tariffe abusive per gli sviluppatori che inseriscono le loro applicazioni nei negozi. La situazione si è complicata con Google eche hanno ...

