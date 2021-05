(Di lunedì 3 maggio 2021) Trentaseiesimo turno di Serie B che vede la capolistaaffrontare tra le mura amiche unalla disperata caccia dei playout. Caduta indolore per la squadra di Dionisi sul campo dell’Ascoli, contro una squadra in grandissima forma e lanciatissima verso la salvezza. Gli azzurri hanno pagato la stanchezza e le gare ravvicinate e il picchio ne ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Empoli-Cosenza 1914 (martedì 4 maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici - mick_napoli_ : Martedì al fischio finale di Empoli Cosenza: - Manuel97096 : @mick_napoli_ @GiGiglio99 Empoli Cosenza significa solo una cosa - TUTTOB1 : Cosenza: lupi al lavoro verso la sfida contro l’Empoli - Fantacalciok : Empoli – Cosenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Cosenza

Goal.com

Il Monza, invece, che adesso mette nel mirino il Lecce, dovrà giocare in trasferta con il, ... attualmente ad un punto dai playoff, per poi affrontare all'ultima giornata l'in trasferta. ...Ben Lhassine Kone vuole stringere i denti ed esserci per. Il centrocampista ivoriano ha accusato un problema nel corso della sfida contro il Pescara. Questo al punto che a fine partita ha lasciato il rettangolo verde tenendosi la coscia destra con ...La 36° giornata del campionato di Serie B si gioca il 4 maggio 2021. L'Empoli ospita il Cosenza, riflettori puntati su Monza - Lecce ...Tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte: questo il bilancio dei precedenti tra Empoli e Cosenza al 'Castellani'. Le due squadre si ritroveranno.