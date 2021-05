Emma Marrone, il buongiorno si vede dal mattino: una richiesta particolare (Di lunedì 3 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone questa mattina si è svegliata con uno strano messaggio di un fan. Ecco la particolare richiesta fatta alla cantante Emma Marrone è una delle cantanti italiane più importanti ed apprezzate dai fan. Molto attiva sui social network, l’artista può vantare quasi 5 milioni di follower su Instagram, numeri impressionanti che certificano quanto è Leggi su youmovies (Di lunedì 3 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.questa mattina si è svegliata con uno strano messaggio di un fan. Ecco lafatta alla cantanteè una delle cantanti italiane più importanti ed apprezzate dai fan. Molto attiva sui social network, l’artista può vantare quasi 5 milioni di follower su Instagram, numeri impressionanti che certificano quanto è

fattoquotidiano : Da Gad Lerner a Emma Marrone, l’appello a Enrico Letta sui migranti: “Insista perché il governo ripristini le unità… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: @MarroneEmma ????????Emma Marrone Mi scuso io per quei tre ' mascalzoni ' ?? Buon Tour! - GuitarDaniele : @MarroneEmma ????????Emma Marrone Mi scuso io per quei tre ' mascalzoni ' ?? Buon Tour! - _SpaceJay___ : @lisameyerildra1 @bilenera97 Sì perché i nomi ed i cognomi li ha fatti ed ha parlato di una legge che odia praticam… - MariellaLoi : RT @Teresat73540673: 2017 Lidia Borghi scrive alla cantante Marrone:“Emma,sono una giornalista,lesbica,un’attivista per i diritti LGBTI.Ho… -