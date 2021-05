Elodie | stupenda nella foto di compleanno su Instagram con Marracash

Leggi su dilei

(Di lunedì 3 maggio 2021), in un mini dress nero e tacchi vertiginosi:ha pubblicato tre immagini suin occasione del suo, che la ritraggono insieme al compagno: il rapper e produttore discografico. Nata il 3 maggio del 1990, la cantante festeggia 31 anni. E per lei è un periodo ricco di soddisfazioni: proprio negli ultimi giorni ha annunciato di essere diventata ambassador per l’Italia del marchio di gioielli Bulgari, ma negli ultimi mesi la sua carriera è stata costellata di tante soddisfazioni, arrivate non solo per il suo talento musicale, ma anche per la sue numerose doti. Sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo ha dato prova della sua bravura come artista e come co – conduttrice,è una straordinaria intrattenitrice, trasmette emozioni ...