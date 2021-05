(Di lunedì 3 maggio 2021)ha. È nato il primo figlio della cantante, 34 anni, avuto dal marito Caspar Jopling, 29 anni, che su Instagram ha dato ai fan la lieta notizia. “entrambi in salute eestremamente grato. Non mi rivolgo mai all’attenzione pubblica che nasce dal mestiere di, ma durante questo magico momento personale apprezzeremmo di poterci godere la nostra privacy”, ha scritto il mercante d’arte via social. Da parte della cantante infatti, nessun commento sulla nascita del bebè il cui sesso resta ancora un mistero, anche se a giudicare dal blu usato nelle grafiche della Story si direbbe possa essere un maschio. La gravidanza diLa star di ...

andreastoolbox : Ellie Goulding ha partorito: Mamma e bambino sono sani e felici - mtvitalia : Ellie Goulding è diventata mamma ???? - _dinomeedifatto : Mi sento una zia orrenda perché Ellie Goulding ha partorito e l'ho letto ora dopo dieci ore, molto male ma molto be… - zazoomblog : Ellie Goulding è diventata mamma: è nato il primo figlio della cantante - #Ellie #Goulding #diventata #mamma: - spritzallaperol : Ho una fissa per quel tizio tedesco biondo che su tiktok è diventato famoso per un video con una canzone di calvin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ellie Goulding

ha dato alla luce il suo primo figlio. Mamma e bambino sono 'sani e felici', ha detto su Instagram suo marito, Caspar Jopling., nato il primo figlio approfondimento...La cantante ha avuto il primo figlio con il marito Caspar Joplin. Primo beb per...Ellie Goulding ha dato alla luce il suo primo figlio nato dall’amore con il marito e mercante d’arte Caspar Jopling ...Ellie Goulding, la cantante del brano Love Me Like You Do, è da poco diventata mamma. A dare la notizia è stato il magazine Daily Mail ...