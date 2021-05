Elica | sindacati | azienda ritiri piano e intervenga Giorgetti

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ognuno è rimasto sulle sue posizioni, molto distanti, nel primo incontro, in modalità da remoto, del tavolo di crisi istituito dal Ministero dello Sviluppo economico per la vertenza. Tanto che i ...

Ognuno è rimasto sulle sue posizioni, molto distanti, nel primo incontro, in modalità da remoto, del tavolo di crisi istituito dal Ministero dello Sviluppo economico per la vertenza Elica. (ANSA) ...Fim Fiom Uilm hanno confermato la ferma contrarietà al piano di ristrutturazione industriale presentato dal Gruppo Elica.