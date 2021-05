Elezioni regionali a Madrid | la destra verso la riconferma

Lymond15 : @frankeyboard68 @drewmilan39 @ricpuglisi Il miracolo Zingaretti presidente della regione Lazio ed ex sottosegretari… - ZodNiz : @ZGravita @FabioAstigiano @manginobrioches Si stima una cifra tra uno e tre milioni di euro, ma è solo una ipotesi… - ZodNiz : @RosannaBerti @manginobrioches Si stima una cifra tra uno e tre milioni di euro, ma è solo una ipotesi perché non t… - ZodNiz : @13_maggio @manginobrioches Si stima una cifra tra uno e tre milioni di euro, ma è solo una ipotesi perché non tutt… - RomaAppio : RT @lorepas85: Ho intervistato Rita Maestre, ex portavoce della sindaca di #Madrid Manuela Carmena e consigliera comunale di Más Madrid: ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Stretto web

...di Perù Libre ha proposto un programma responsabile per sbloccare i progetti dei governi... Al primo turno dellegenerali Pedro Castillo si è consolidato al primo posto con il 19 per ...'In Calabria la Giunta regionale in carica fino a prossimesolo per l'ordinaria amministrazione e per fronteggiare l'emergenza sanitaria si occupa e ...al Ministero degli affari, ...Entornointeligente.com / MADRID. â?” Conto alla rovescia in Spagna per le elezioni regionali di Madrid: un banco di prova che alcuni protagonisti affrontano come test decisivo in chiave nazionale e al ...La tornata elettorale madrileña più atipica della storia recente — si vota in un giorno feriale e ancora in emergenza Covid — rappresenta una ghiotta occasione per Vox: il partito di estrema destra ac ...