Elena e Francesco Faggi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ho conosciutoperché mi è stata “Imposta”. Poi ho capito quanto sia brava e l’ho invitata, insieme al fratello, nel giorno in cui abbiamo riaperto ildelcon musica dal vivo. A Sanremo, durante il recente Festival, io ho fatto dirette WE HAVE A DREAM da Casa Sanremo. La kermesse televisiva riuscivo a guardarla solo a notte fonda, quindi non avevo visto questa ragazzina in gara. L’ultimo giorno, il sabato, è venuto da me Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo, e mi ha detto: “Oggi nella tua diretta dovremmo dare un premio ad, che canterebbe anche”. Io, un po’ infastidito perché non amo molto le ingerenze nei miei programmi, ho ...