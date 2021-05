Elden Ring arriverà dopo marzo 2022? Il commento dell' analista Daniel Ahmad

(Di lunedì 3 maggio 2021) Recentemente sono emersi alcuni rumor sull'attesissimo Elderdi From Software. Nello specifico, gli ultimi risultati finanziari di Kadokawa Corporation, l'azienda che gestisce From Software, hanno suggerito che la compagnia avrebbe l'intenzione di pubblicare nuovi titoli nel corso'attuale anno fiscale, che termina il 31, confermando che alcuni giochi sono stati rinviati a questo periodo a causa del COVID-19. Tra questi titoli rientrerà anche? Al momento non possiamo confermarlo, tuttavia il notoha voluto commentare l'intera vicenda con un tweet: Leggi altro...

Un nuovo report di Kadokawa , la casa proprietaria di From Software, ha lasciato intravedere notizie negative in arrivo per, lasciando presupporre che la data di lancio potrebbe essere posticipata rispetto alle aspettative. Il prossimo action RPG realizzato dai creatori di Sekiro Shadows Die Twice è rimasto ...Nel corso del weekend, la testata statunitense VGC ha suggerito una finestra di lancio per, l'attesissimo titolo di FromSoftware scritto da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. La previsione si basa sull'ultimo report finanziario di Kadokawa Shoten , l'azienda proprietaria ...Recentemente sono emersi alcuni rumor sull'attesissimo Elder Ring di From Software. Nello specifico, gli ultimi risultati finanziari di Kadokawa Corporation, l'azienda che gestisce From Software, hann ...Abbiamo sopportato e sopportiamo gli anni di attesa per il sequel dei libri de Il Trono di Spade. Ora quanto dovremo aspettare per sapere quando uscirà il videogioco che è ormai una sorta di leggenda?