(Di lunedì 3 maggio 2021) "Non si può parlare didi stampa se non si parla die diritti sul". Lo ha detto Raffaele, segretario della, al termine dell'incontro a Montecitorio con il ...

iconanews : Editoria: Lorusso (Fnsi),niente libertà senza dignità lavoro - giornaleradiofm : Editoria: Lorusso (Fnsi),niente libertà senza dignità lavoro: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'Non si può parlare di libert… - patricelumumb19 : Non ci voglio credere Raffaele Lorusso, segretario @FnsiSocial intervistato da @ilmanifesto Il sindacato sempre da… - MatteoBilli72 : Recovery Plan, Lorusso: «Bene gli incentivi all'editoria, Moles dimentica il lavoro»: - MCapisani : Recovery Plan, Lorusso: «Bene gli incentivi all'editoria, Moles dimentica il lavoro»: -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Lorusso

La Prealpina

"Non si può parlare di libertà di stampa se non si parla di dignità e diritti sul lavoro". Lo ha detto Raffaele, segretario della Fnsi, al termine dell'incontro a Montecitorio con il presidente della Camera Roberto Fico in occasione della Giornata internazionale sulla libertà di stampa. Lo Russo, ...Raffaele(Foto ANSA / CIRO FUSCO) 'Il sottosegretario con la delega all'ha riconosciuto più volte l'importanza dell'informazione professionale di qualità per la tenuta delle ...«Va posto una volta per tutte un argine alla proliferazione dei rider dell’informazione- afferma Raffaele Lorusso, segretario della Federazione nazionale della stampa Italiana (Fnsi) – Nel mondo del g ...Dopo due anni di iter parlamentare anche il nostro Paese avvia ufficialmente il recepimento della Direttiva Copyright. Via libera dal Senato.