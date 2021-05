Edilizia USA, aumenta la spesa per costruzioni a marzo (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Migliora la crescita delle spese per costruzioni in USA nel mese di marzo. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.513 miliardi di dollari registrando un aumento dello 0,2% dopo il -0,6% di febbraio (rivisto da -0,8%). Il dato risulta tuttavia inferiore alle stime degli analisti che erano per una salita maggiore, ovvero dell’1,9%. Su base annua si è visto invece un incremento del 5,3%. Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0,7% a 1.169,2 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dell’1,7% a 725 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un decremento dell’1,5% a 343 miliardi di dollari. Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Migliora la crescita delle spese perin USA nel mese di. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.513 miliardi di dollari registrando un aumento dello 0,2% dopo il -0,6% di febbraio (rivisto da -0,8%). Il dato risulta tuttavia inferiore alle stime degli analisti che erano per una salita maggiore, ovvero dell’1,9%. Su base annua si è visto invece un incremento del 5,3%. Tra leprivate, le cui spese sono salite dello 0,7% a 1.169,2 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sonote dell’1,7% a 725 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un decremento dell’1,5% a 343 miliardi di dollari.

