Ecco i primi segnali di ripresa economica. Pronti a starci dietro? (Di lunedì 3 maggio 2021) Prime indicazioni di ripresa economica solida e ancora più forti le aspettative a breve, con l’Italia e i Paesi Bassi a fare meglio di tutti in Ue. I tecnici di Ihs Markit (che da anni diffondono l’indice anticipatore più importante, quello detto Pmi, da purchasing manager index, cioè la rilevazione periodica presso i direttori acquisti delle imprese) parlano esplicitamente di boom per il manifatturiero europeo e di domanda che corre più veloce dell’offerta (con effetti congiunturali di rialzo dei prezzi industriali). Ora ciò che conta è essere Pronti a stare dietro alla domanda mondiale e forse bisogna ringraziare chi ha impedito di licenziare e anche accendere un cero al cosiddetto debito buono, quello fatto per tenere in piedi le aziende con prospettive di mercato ma fermate temporaneamente dalla pandemia. E molta ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 maggio 2021) Prime indicazioni disolida e ancora più forti le aspettative a breve, con l’Italia e i Paesi Bassi a fare meglio di tutti in Ue. I tecnici di Ihs Markit (che da anni diffondono l’indice anticipatore più importante, quello detto Pmi, da purchasing manager index, cioè la rilevazione periodica presso i direttori acquisti delle imprese) parlano esplicitamente di boom per il manifatturiero europeo e di domanda che corre più veloce dell’offerta (con effetti congiunturali di rialzo dei prezzi industriali). Ora ciò che conta è esserea starealla domanda mondiale e forse bisogna ringraziare chi ha impedito di licenziare e anche accendere un cero al cosiddetto debito buono, quello fatto per tenere in piedi le aziende con prospettive di mercato ma fermate temporaneamente dalla pandemia. E molta ...

badtasteit : #XboxGamePass, ecco i primi titoli in arrivo a maggio 2021 - tightvope : i primi album di sfera ebbasta non erano così brutti ecco - ciakmag : Ecco i primi film in concorso a #Giffoni50Plus. Una festa per chi ha coraggio e passione, tra fantasy e grandi nomi… - Lanuovaecologia : - sologiuma : @reportrai3 Ecco che arrivano i primi siluri dalla contraerea...che sospetta un colpo di mano di Report.. Ma non era tutto normale e lecito? -