Ecco a voi Lady Mo, la regina africana alleata di Netflix (Di lunedì 3 maggio 2021) La regina di Nollywood sposa Netflix e mette l'Africa al centro del mondo La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 18, di Eugenio Occorsio. «Così Netflix ha colonizzato anche l'Africa», ha titolato la stampa occidentale un po' frettolosamente. Perché in realtà i dominatori dello streaming mondiale hanno concluso una jont-venture con una conglomerata multimediale di proporzioni tali che non è chiaro chi abbia colonizzato chi. Si chiama EbonyLife Media, ed è un gruppo di una potenza sorprendente creato a Lagos, Nigeria, quindici anni fa da una persona sola, una donna, Mosunmola Abudu, che quando era a scuola in Inghilterra veniva bullizzata dai compagni piuttosto razzistelli che non sapevano (non volevano) neanche pronunciare il suo nome. Eppure "Mosunmola" nel dialetto Yoruba parlato da 50 milioni di persone nel sud-ovest della ...

