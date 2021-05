E se Harry non tornasse a Londra nemmeno per Lady Diana? Nessuno crede nel suo ritorno, ma… (Di lunedì 3 maggio 2021) Il prossimo 1 luglio Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni. Difficile immagine come sarebbe oggi la prima moglie del principe Carlo, ma è semplice intuire, invece, come ancora oggi sia lei a tenere uniti i figli, il principe William e il fratello Harry. Da tempo si vocifera, infatti, che nonostante le incomprensioni, il marito di Meghan Markle tornerà in estate per l’inaugurazione della statua della madre. Secondo un programma approvato da più di un anno, infatti, l’1 luglio si inaugurerà una statua di Lady Diana posta a Sunken Garden di Kensington Palace. Eppure la sua partecipazione adesso appare alquanto incerta: ecco i motivi per cui potrebbe non esserci. Lady Diana riunirà ancora il principe William ed Harry? In precedenza sembrava certo che il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 maggio 2021) Il prossimo 1 luglioavrebbe compiuto 60 anni. Difficile immagine come sarebbe oggi la prima moglie del principe Carlo, ma è semplice intuire, invece, come ancora oggi sia lei a tenere uniti i figli, il principe William e il fratello. Da tempo si vocifera, infatti, che nonostante le incomprensioni, il marito di Meghan Markle tornerà in estate per l’inaugurazione della statua della madre. Secondo un programma approvato da più di un anno, infatti, l’1 luglio si inaugurerà una statua diposta a Sunken Garden di Kensington Palace. Eppure la sua partecipazione adesso appare alquanto incerta: ecco i motivi per cui potrebbe non esserci.riunirà ancora il principe William ed? In precedenza sembrava certo che il ...

M3D1C1N3X : tra 9 giorni è l’anniversario di harry styles penso che se twitterà non la prenderò affatto bene - loulou02125941 : RT @votelouisx2: Ventitré; adore you -non votate più di cinquanta volte -non piu di quattro tweet all’ora -non scrivere niente dopo l’hasta… - nogoldencrime : harry, non ti devi avvicinare a taylor o a 1989 neanche col pensiero, devi passare sul mio cadavere - ououoooy : RT @votelouisx2: Ventitré; adore you -non votate più di cinquanta volte -non piu di quattro tweet all’ora -non scrivere niente dopo l’hasta… - _alep91_ : RT @votelouisx2: Ventitré; adore you -non votate più di cinquanta volte -non piu di quattro tweet all’ora -non scrivere niente dopo l’hasta… -