E' morto Da Frikkyo, lo "Sciamano dell'elettronica": ucciso da una coltellata, è giallo sulle dinamiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Un omicidio avvenuto in Francia ha visto la morte di Davide Masitti, di 49 anni, famoso dj di musica elettronica, conosciuti da tutti con lo pseudonimo "Da Frikkyo", dagli esperti del settore definito lo "Sciamano dell'elettronica". Un personaggio che però non era solamente conosciuto per la sua musica, bensì anche per le sue posizioni dichiaratamente anti-istituzionali. Tra i suoi "credo" la volontà di occupare spazi dismessi per dare vita a "divertimenti, balli e performance di tutti i tipi". LEGGI ANCHE => Grande lutto nel mondo della musica: se ne va a 59 anni l'iconico dj Claudio Coccoluto Il tam tam della morte di Davide Masitti si è diffuso in un battibaleno in Internet: a quanto pare sarebbe morto a causa di una coltellata, mentre si trovava assieme alla compagna Anna, ...

